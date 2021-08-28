Разработчики назвали отличие новой вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

Отличие между вакцинами "ЭпиВакКорона" и модернизированной "ЭпиВакКорона-Н" заключается в синтезе пептидов, рассказала в интервью телеканалу RT заместитель генерального директора центра "Вектор" Татьяна Непомнящих.

Она пояснила, что оба препарата содержат три пептида, вспомогательные вещества и белок-носитель. Отличие нового варианта в том, что два из трех пептидов объединены в один. По словам Непомнящих, изменить технологический процесс пришлось из-за сложности в синтезе третьего пептида.

"По сути, поменялась лишь только технология производства вакцины, благодаря которой масштабировать ее станет проще", - сказала она. Планируется, что "ЭпиВакКорону-Н" будут производить в больших объемах, чем ее аналог. Это актуально в условиях большого спроса на вакцинацию от коронавируса.

На свойствах препарата новшество никак не отразилось.

Модернизированная вакцина прошла полный цикл исследований - ее протестировали с участием трех групп добровольцев по 75 человек. Причем первую группу добровольцев прививали двукратно с интервалом в 21 день, а вторую - троекратно: вторая прививка проводилась через 21 день после первой, а третья - через 60 дней.

"ЭпиВакКорону-Н" Минздрав зарегистрировал 26 августа.

Кстати, буква "Н" в конце названия, по словам разработчиков, означает, что вакцина новая. "Хотя нам приятно увидеть в ней и географическую отсылку к Новосибирску, где находится наш научный центр", - говорят они.