Андрей Бочкарев: Строительство московского "Эрмитажа" начнется в ближайшее время

Осенью на площадке промзоны ЗИЛ планируется начать строительство музейного комплекса "Эрмитаж". Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он рассказал журналистам: "Недавно специалисты Москомэкспертизы согласовали проект здания московского филиала "Эрмитажа", который силами инвестора будет построен на месте развивающейся сейчас территории бывшего завода ЗИЛ. Подготовительные работы на площадке начнут в самое ближайшее время".

По словам главы стройкомплекса, в целом строительство займет примерно два с половиной года. Это будет пятиэтажное здание с выставочными, рекреационными помещениями и конференц-холлами. Новый комплекс "Эрмитажа" станет еще одной точкой притяжения горожан, считает Андрей Бочкарев.