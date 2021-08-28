Андрей Бочкарев: В Москве ожидается рост уровня зарплат в строительной сфере

Зарплата специалистов в строительной отрасли в Москве может вырасти. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал: "Сегодня в Москве, как и в других регионах страны, реализуется большое количество строительных проектов. Все они требуют вовлечения в производственный и строительный процесс значительного числа специалистов и рабочих, а дефицит кадров в отрасли сохраняется. Безусловно, это приводит к росту уровня заработной платы в отрасли".

Бочкарев сказал, что в Москве уже проводили индексацию зарплат строителей, чтобы привлечь квалифицированные кадры. "Но на фоне сохраняющего дефицита кадров мы предвидим дальнейший рост зарплат в отрасли", - сказал Андрей Бочкарев.