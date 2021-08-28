Глава СК потребовал расследовать новую массовую драку в Москве

Председатель СК Александр Бастрыкин получил московскому управлению расследовать новую массовую драку с участием мигрантов в центре Москвы. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Руководитель ГСУ СК столицы Андрей Стрижов должен будет организовать доследственную проверку по факту "разборки" выходцев из Средней Азии рядом с метро "Бауманская". По оценкам ведомства, в драке участвовали не менее 10 человек, также несколько десятков мигрантов были в "группах поддержки". По итогам доследственной проверки будет решено, есть ли основания для уголовного дела. Андрею Стрижову поручили доложить в центральный аппарат СК об итогах расследования.

Как уже писала "РГ", ранее проверку по этому происшествию начала столичная полиция. Однако в данном случае СК инициировал собственное расследование, поскольку это уже не первая массовая драка мигрантов в Москве за лето. Не так давно аналогичные потасовки возникали в ТЦ "Тройка", на футбольном поле в Царицыно и в хостеле в Новой Москве.

На происходящее отреагировал мэр Сергей Собянин. По его словам, за последнее время было возбуждено 800 уголовных дел в отношении мигрантов-правонарушителей. При этом 200 фигурантов были депортированы, а 17,5 тыс. иностранцев закрыт въезд в Россию за нарушение режима пребывания.