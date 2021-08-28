Мосархитектура поддержала Романа Романенко в том, что в Южном Бутове необходимо метро

По инициативе депутата Госдумы, летчика-космонавта, Героя России Романа Романенко в Комитете по архитектуре и градостроительству Москвы обсудили вопрос строительства новой станции метро в микрорайоне, ограниченном улицами Брусилова, Маршала Савицкого и Захарьинские Дворики.

"Для жителей части Южного Бутова, что за Варшавским шоссе, актуальнее всего это вопрос транспортной доступности. Ближайшая станция метро - в часе езды по пробкам. Конечно, это сильно усложняет жизнь людям в плане дороги до работы и дома, важных социальных, образовательных и культурных учреждений. Почти 4 тысячи жителей района высказались за предложение построить здесь новую станцию метро - сегодня я принес их подписи в Мосархитектуру, чтобы вместе с экспертами обсудить перспективы ее строительства", - рассказал Роман Романенко.

В совещании приняли участие зам председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Сергей Костин, начальник Управления внеуличного транспорта Комитета Константин Лехт, первый заместитель префекта ЮЗАО Москвы Анзор Алисултанов и депутат Московской городской Думы Людмила Гусева.

Людмила Гусева сказала: "40 тысяч москвичей, проживающих в этом микрорайоне - это и многодетные семьи, и пожилые люди, и инвалиды, и много других категорий граждан, для которых доступная городская среда имеет повышенное значение. Очень надеюсь, что при ближайшем рассмотрении инвестиционной программы и бюджета города на будущий год мы уже сможем включить туда расходы на проработку проекта новой станции метро".

Анзор Алисултанов отметил, что реализация этой идеи даст не только комфорт для жителей, но и толчок экономического развития самому району, поскольку наличие метро всегда повышает интерес бизнеса к территории.