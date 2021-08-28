Названа дата первых заморозков в Москве

Уже в десятых числах сентября в Москву могут прийти первые заморозки. Об этом ТАСС заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Многолетние метеонаблюдения в Москве показали, что самой ранней датой первых заморозков в столичном регионе считается 6 сентября.

Однако, отметила Марина Макарова, из-за повышения среднегодовой температуры эта дата сдвигается. Наиболее вероятны заморозки в 2021 году в конце первой декады сентября.

Среднесуточная температура опустится ниже ноля, вероятнее всего, лишь в ноябре.