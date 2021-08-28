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28.08.2021 09:50
Рубрика: Общество

Ремонт московских дорог в рамках подготовки к зиме выполнен на 70%

Текст: Ирина Огилько

Ремонт дорог Москвы в рамках подготовки к зиме выполнен на 70%. В этом году запланирован ремонт около 2,8 тыс. объектов общей площадью свыше 23 млн квадратных метров. В настоящее время работы выполнены на 70%. Об этом сообщает заммэра Петр Бирюков.

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Как объясняет заммэра, ремонт проводят преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. Главная задача ремонта - убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры. Такая и аналогичные ей неровности могут стать причиной ДТП.

По данным комплекса городского хозяйства,уже отремонтировали участки Садового кольца, 1-й Тверской-Ямской улицы, ключевых вылетных магистралей - Ленинградского проспекта, Ленинградского, Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе.

"Сейчас в работе более 130 объектов. Среди них - участки Боровского шоссе, Волгоградского и Ленинского проспектов, улиц Красная Пресня, Липецкая и Широкая, Братеевский мост, - рассказал Бирюков. - Все работы по ремонту дорог в Москве будут завершены в октябре".

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