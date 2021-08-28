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28.08.2021 11:13
Рубрика: Культура

Собянин: "Большая глина" Фишера через девять месяцев будет востребована в другом городе

Текст: Максим Милославский

Работа "Большая глина №4" швейцарского художника Урса Фишера, которая ранее была установлена в Москве на Болотной набережной, через девять месяцев будет востребована в другом городе. Такое заявление на пленарной сессии Российской креативной недели сделал мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Предоставлено пресс-службой Московской филармонии
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"Мне сложно провести грань между креативным и не креативным музеем. "Третьяковка", вот, например, креативная или нет? Или у нас только "Гараж" креативный? Или, например, Петр I, который стоит с рулем, это креативный памятник или это только "Глина" - креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что "Глина", - сказал он. - Потому что, как мне сказали, "Глина" через девять месяцев будет востребована в другом городе мира, а Петр I так и будет плыть на своем корабле".

По словам Собянина, инсталляция привлекла внимание к реконструированной ГЭС-2. Там скоро откроется дом культуры. Обновленное здание, считает мэр, можно назвать объектом мирового уровня. "Поверьте, ничего подобного в ближайшие десятилетия не вводилось в Европе, это просто уникальный объект", - подчеркнул Собянин.

Напомним, "Большая глина №4" недавно появилась на Болотной набережной, а несколько лет назад находилась на одной из площадей Флоренции. В Москве она сразу вызвала шквал эмоций. Одни горожане заявляют, что это один из ярких примеров абстрактного искусства, а другие - называют работу безвкусной и бессмысленной.

Почему не всем москвичам понравилась инсталляция швейцарского художника
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