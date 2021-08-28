Собянин: Павильоны "Здоровая Москва" будут принимать москвичей до конца сентября

До конца сентября павильоны "Здоровая Москва" будут принимать москвичей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он написал: "Павильоны "Здоровая Москва" будут принимать до конца сентября. Вы можете сделать чек-ап без предварительной записи. А с недавних пор там можно пройти обследование после COVID-19".

По данным главы города, за последние две недели в павильонах побывали более 30 тысяч человек. Самые популярные среди них - в парках на Ангарской улице, у прудов "Радуга" и на "Ходынском поле".

Напомню, в течение лета павильоны "Здоровая Москва" занимались только вакцинацией москвичей от COVID-19. И лишь недавно они снова готовы принимать и москвичей, которые приходят на диспансеризацию.