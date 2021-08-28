Новости

В Домодедово пассажирку бизнес-класса сняли с самолета за дебош 22:57
МИД рассчитывает на отмежевание талибов от террористов 22:50
Шойгу оценил вооружение талибов, сравнив его с украинским 22:42
Собянин: Павильоны "Здоровая Москва" будут принимать москвичей до конца сентября 22:30
"Динамо" стало победителем Кубка мэра Москвы по хоккею 22:10
Талибы сочли авиаудар США атакой на афганскую территорию 22:01
Врач рассказал об основных осложнениях после COVID-19 21:39
Более 38 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 21:20
Лихачев прокомментировал победу в полуфинале ЧМ по пляжному футболу 20:53
Росстат отметил снижение цен на овощи 20:47
Переговоры о трансфере Мбаппе в "Реал" ведутся уже в ультимативной форме 19:24
Народный артист РСФСР Роман Громадский скончался в Петербурге 19:12
Пентагон заявил о ликвидации двух террористов в Афганистане 19:11
Норрис попал в аварию в квалификации Гран-при Бельгии в "Формуле-1" 18:33
Российская компания создала человекоподобного робота 18:18
Модрич не сыграет против сборной России в отборе ЧМ-2022 18:05
В ДНР сообщили о пяти нарушениях огня со стороны украинских силовиков 18:01
Глава СК потребовал расследовать новую массовую драку в Москве 17:57
Матвиенко наградили узбекским орденом "Дустлик" 17:37
Три человека пострадали в результате взрыва катера на юге Франции 17:23
Больше половины работающих родителей 1 сентября не посетят школы 17:04
"ПСЖ" отклонил второе предложение "Реала" по Мбаппе 16:44
В России создадут инклюзивные творческие лаборатории 16:41
На 98-м году жизни скончался композитор Владилен Бальян 16:25
Продюсеру солиста Rammstein грозит штраф или выдворение 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
28.08.2021 22:30
Рубрика: Власть

Собянин: Павильоны "Здоровая Москва" будут принимать москвичей до конца сентября

Текст: Любовь Проценко
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

До конца сентября павильоны "Здоровая Москва" будут принимать москвичей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он написал: "Павильоны "Здоровая Москва" будут принимать до конца сентября. Вы можете сделать чек-ап без предварительной записи. А с недавних пор там можно пройти обследование после COVID-19".

Фото: Сергей Михеев/РГ
Как быстрее проверить здоровье в павильонах "Здоровая Москва"

По данным главы города, за последние две недели в павильонах побывали более 30 тысяч человек. Самые популярные среди них - в парках на Ангарской улице, у прудов "Радуга" и на "Ходынском поле".

Напомню, в течение лета павильоны "Здоровая Москва" занимались только вакцинацией москвичей от COVID-19. И лишь недавно они снова готовы принимать и москвичей, которые приходят на диспансеризацию.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Пентагон заявил о ликвидации двух террористов в Афганистане
Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с пожаром
Кравцов: От школьников не будут требовать прививки 1 сентября
США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане
Рособрнадзор: Революционных изменений в ЕГЭ вводить не планируется
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное
Как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты