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28.08.2021 10:25
Рубрика: Власть

Собянин: В последние месяцы в Москве возбуждено 800 уголовных дел в отношении мигрантов

Текст: Любовь Проценко

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге поднял важную для москвичей тему. "Так не пойдет. О поддержании порядка в среде мигрантов", - назвал он свой новый пост, в котором напомнил, что Москва - город, в который ежегодно приезжают миллионы людей не только из наших регионов, но и других стран. С целью трудоустройства прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ. Большинство ведут себя законопослушно. Регистрируются, получают и оплачивают патенты, устраиваются на порой тяжелые виды работ и добросовестно трудятся.

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"Но, к сожалению, не все. Последнее время произошло несколько серьезных правонарушений, массовых драк, - пишет мэр. - И заявляет: Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячам запрещен въезд в страну".

"Кому-то это может показаться чрезмерным, - продолжает градоначальник. - Но так будет и впредь. Москва - город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом".

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