В Домодедово из-за сообщения об угрозе взрыва задержан самолет

Вылет пассажирского самолета Москва - Геленджик из аэропорта Домодедово задержан в связи с сообщением об угрозе взрыва.

"При поступлении анонимных угроз предусмотрены дополнительные процедуры для обеспечения безопасности", - прокомментировали инцидент в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что силовики и сотрудники терминала вновь проверят воздушное судно и багаж. Именно так все должно происходить по нормам безопасности.

Ранее поступила информация, что Airbus A320 не вылетел в назначенное время в Геленджик из-за анонимного сообщения о теракте.