В Москве арестован трэш-блогер Репейник

Московский трэш-блогер по кличке Репейник арестован по делу о нападении на женщину-инвалида в Измайловском парке.

Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, суд с учетом позиции надзорного органа заключил под стражу 40-летнего москвича. По версии следствия, именно он был организатором издевательств над женщиной-инвалидом. Это было сделано для съемки трэш-контента.

Ранее был арестован другой участник стрима. Он объяснил, что именно 40-летний Репейник, будучи пьяным, придумал издевательский сценарий стрима.

Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ - "Хулиганство с применением оружия". Именно так следователи квалифицировали действия блогеров: они беспричинно распылили перцовый газ на прохожую.