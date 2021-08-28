Новости

В Кабуле протестуют против закрытия банков и обменных пунктов 15:24
Рособрнадзор: Революционных изменений в ЕГЭ вводить не планируется 15:18
Шойгу: ВДВ получит новый облик, войскам понадобится много вертолетов 15:10
Фальков: Школьные олимпиады должны стать одинаково прозрачными 15:03
Оперштаб утвердил алгоритм въезда в Россию иностранных студентов 15:01
Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с пожаром 14:59
Разработчики назвали отличие новой вакцины "ЭпиВакКорона-Н" 14:45
Заммэра рассказала о главных природных достопримечательностях ВДНХ 14:36
Глава Минобрнауки не поддержал идею отмены ЕГЭ для гуманитариев 14:35
Самолет Москва - Геленджик выпустили из Домодедово после проверки 14:31
Эксперт: Штраф для Booking может привести к снижению цен на отели в РФ 14:31
Кравцов: В 2022/2023 учебном году появится примерное типовое расписание уроков 14:30
Бюджет на горячее питание в школах увеличен на 4 миллиарда рублей 14:28
Путин поздравил паралимпийцев с новыми победами 14:26
Умерла актриса из "Арабелы" Зденка Прохазкова 14:14
Минобрнауки: Вузы РФ начнут учебный год очно 14:12
Талибы потребовали сдать оружие и автомашины прежнего режима 14:12
В Москве арестован трэш-блогер Репейник 14:10
Россияне назвали любимые книги русских писателей 14:06
Андрей Бочкарев: Строительство московского "Эрмитажа" начнется в ближайшее время 13:59
Кравцов: От школьников не будут требовать прививки 1 сентября 13:54
Захарова: В Нидерландах признали риск полетов над востоком Украины в 2014 году 13:51
Пловец Граничка выиграл золото Паралимпийских игр с рекордом мира 13:47
Умерла член Совета по правам человека Мария Большакова 13:45
В России будут развивать колледжи-заводы 13:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
28.08.2021 14:10
Рубрика: Происшествия

В Москве арестован трэш-блогер Репейник

Текст: Сергей Бабкин

Московский трэш-блогер по кличке Репейник арестован по делу о нападении на женщину-инвалида в Измайловском парке.

В Петербурге блогер пойдет под суд за фейк о вакцине от COVID-19

Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, суд с учетом позиции надзорного органа заключил под стражу 40-летнего москвича. По версии следствия, именно он был организатором издевательств над женщиной-инвалидом. Это было сделано для съемки трэш-контента.

Ранее был арестован другой участник стрима. Он объяснил, что именно 40-летний Репейник, будучи пьяным, придумал издевательский сценарий стрима.

Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ - "Хулиганство с применением оружия". Именно так следователи квалифицировали действия блогеров: они беспричинно распылили перцовый газ на прохожую.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Москва Прокуратура Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане
Кравцов: От школьников не будут требовать прививки 1 сентября
Глава Минобрнауки не поддержал идею отмены ЕГЭ для гуманитариев
Пушков рассказал о "сюрпризах" плакатов с Калининградом в Германии
В Китае отреагировали на доклад разведки США о происхождении COVID-19
Как не попасть на удочку мошенников, занимаясь онлайн-шопингом
ФСБ задержала более 30 вербовщиков и финансистов террористов