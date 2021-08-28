В Москве у метро "Бауманская" произошла массовая драка

В центре Москвы произошла массовая драка: полиция задержала 49 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД столицы, инцидент произошел на Бауманской улице рядом с одноименной станцией метро. Очевидцы разборки немедленно позвонили в полицию, и участники конфликта скрылись. Тем не менее патрульные по горячим следам нашли почти полсотни предполагаемых участников и свидетелей драки с обеих сторон. Все они были доставлены в отделения.

Данных о пострадавших в драке не поступало, проверка всех обстоятельств продолжается. На 15 задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве по статье 20.1 КоАП. С остальными провели профилактические беседы.

Это уже не первый подобный случай в Москве за последнее время. Резонансные массовые драки, в том числе с применением оружия, произошли, например, в ТЦ "Тройка", на футбольном поле в районе Царицыно и в хостеле в Новой Москве. Преимущественно в этих конфликтах участвовали мигранты.

"Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды, - отреагировал на происходящее в городе мэр Сергей Собянин. - Возбуждено 800 уголовных дел, депортированы около 200 человек, 17,5 тысячи запрещен въезд в страну".