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28.08.2021 11:31
Рубрика: Культура

В Парке Горького представляют "Большой мюзикл" и фильм о тридцатилетних

Текст: Сусанна Альперина
На Российской креативной неделе в павильоне "Музыка" телеканал "Россия-Культура" представил одну из главных премьер нового сезона - "Большой мюзикл" - первый телевизионный конкурс, в котором состязаются молодые профессиональные артисты мюзикла. Презентация собрала много зрителей - еще бы, о шоу эмоционально рассказывали ведущий Сергей Епишев, член жюри Теона Контридзе, художественный руководитель и режиссер Алексей Франдетти, участник проекта Александр Казьмин. А также - директор Дирекции генерального продюсера телеканала "Россия-Культура" Любовь Платонова. Модерировала встречу начальник Управления информационного взаимодействия и веб-ресурсов канала "Россия-Культура" Наталья Литвинова.

Собравшимся повезло увидеть первым кадры из необычного шоу - российского ноу-хау. До сих пор на нашем телевидении не было подобной программы. Уже этой осенью проект стартует в эфире. Высокие рейтинги предсказать нетрудно. Поклонники жанра и конкретных артистов специально пришли на презентацию и задавали вопросы звездам.

Фото: Пресс-служба ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова
Ипполитовка отмечает 100-летие революцией в музыкальном образовании

Отметим, что это - не единственное мероприятие ВГТРК на Российской креативной неделе в Москве. Холдинг - генеральный телевизионный информационный партнер главного федерального события в сфере креативных индустрий Телеканалы "Россия 1" и "Россия 24" - информационные партнеры деловой программы, а медийные ресурсы ВГТРК - телеканалы и радиостанции - представлены в разных секциях международного креативного фестиваля. Заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев принимает участие в дискуссионной сессии "Медиа будущего: новые правила глобальной игры" на площадке "Новые медиа" вместе с другими представителями ведущих СМИ индустрии.

А сегодня, 28 августа в 18:30, в павильоне "Издательское дело и журналистика" состоится специальный показ и Public Talk нового документального фильма телеканала "Россия 1", который называется "Россия. Нам 30 лет!" Это проект о ровесниках страны, созданный специально к юбилею новой России. Основой коллективного фильма-портрета стали 10 историй представителей поколения 30-летних, тех, кто уже успел сделать в своей жизни что-то важное. Ученый-медик, автогонщица, геолог, глава оленеводческой бригады, сталевар, моряк-подводник...

Проект представит один из героев фильма Андрей Гаража - ученый-медик и предприниматель. А также - руководитель службы документальных фильмов телеканала "Россия" и автор идеи Мария Финкельштейн, исполнительный продюсер фильма Дарья Быкова, художественный руководитель картины Светлана Музыченко, режиссер Иван Григолюнас, режиссер монтажа Юлия Серьгина, сотрудник социальной сети "ВКонтакте" Вячеслав Прохоров. Модератор встречи - Денис Полунчуков, российский телеведущий и журналист, ведущий программы "Вести". Премьера фильма состоится в эфире телеканала "Россия", на платформе Смотрим и в официальной группе телеканала "ВКонтакте".

Фото: Предоставлено пресс-службой Московской филармонии
Московская филармония открывает свой юбилейный, сотый сезон

При участии телеканала "Россия-Культура" в павильоне "Образование" проходит Public Talk: "Дополнительное или обязательное? Нужно ли в XXI веке водить ребенка в кружок?" В числе спикеров ‒ создатели программы "Мы-грамотеи!": телеведущий и судья проекта Александр Пряников и Юлия Солдина ‒ генеральный продюсер проекта. "Мы - грамотеи" - интеллектуально-развлекательная программа, в которой две команды старшеклассников соревнуются в знании русского языка.

29 августа в 13:45 на площадке "Издательское дело и журналистика" пройдёт сессия Public Talk и мастер-класс "Подкасты: временный тренд или новые медиа?", посвящённый обсуждению наиболее растущего сегмента аудиорынка - подкастам. Спикеры: первый заместитель Директора филиала ВГТРК "Радио России" ("Радио Маяк") Рустам Вахидов, основательница подкаст-студии ТОЛК Кристина Вазовски, руководитель отдела коммьюнити-менеджмента ГК "ЛитРес" Полина Воронина, журналист, автор подкаста "Мужчина, вы куда" Григорий Туманов, соведущая подкаста "Давай поговорим" Анна Марчук, журналистка и авто подкаста "Помогите" Сююмбике Давлет-Кильдеева, менеджер продукта разговорного контента и продюсер направления "Подкасты" в "СберЗвук" Ольга Михайлова. Модератор - Андрей Краснов. Событие завершится прикладным мастер-классом Рустама Вахидова "DIY - лаборатория подкастинга" от радио "Маяк".

Ведущий радиостанции "Маяк" Вахтанг Махарадзе станет спикером площадки "Компьютерная графика, разработка игр". Вместе с руководителем медиапроекта о видеоиграх PLAYER ONE (MY.GAMES) Антоном Городецким он представит обзор рынка в теме "Игровая индустрия - 2021: главные цифры, ключевые участники, актуальные тренды".

Фото: kinopoisk.ru
Названы самые популярные российские фильмы

В павильоне "Музыка и Sound-Design" в дискуссии "Как женщины управляют проектами в культуре: опыт руководительниц федеральных проектов" принимают участие руководитель "Радио Культура" и ведущая программы "Культурный повод" Ксения Ламшина, генеральный директор Союза композиторов Карина Абрамян и главный редактор портала Культура.рф Олеся Максимова. Они обсудят специфику менеджмента культурных индустрий.

Сегодня, 28 августа в 18:30 на площадке "Наука и технологии" телеканал "Наука" представит премьеру документального фильма "Гравитация. Главная сила", который рассказывает о том, как работает механизм всемирного тяготения. Фильм представят режиссёр-постановщик Алексей Шилов, автор сценария, доктор физико-математических наук Алексей Семихатов, научный редактор канала "Наука" Иван Семёнов и генеральный директор канала "Наука" Григорий Ковбасюк.

Вход на все мероприятия Российской креативной недели свободный. Трансляция ведется на Rutube.

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