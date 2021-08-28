Владимир Путин поздравил калужан с 650-летием города

Калуга отмечает 650 лет со дня основания города. С юбилейной датой калужан поздравил президент России Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

Президент отметил, что история города "создавалась многими поколениями ваших земляков - отважных воинов и искусных мастеров", и Калугу по праву считают колыбелью космонавтики.

"Сегодняшняя Калуга - красивый, благоустроенный, гостеприимный город с серьезным промышленным, научным, образовательным потенциалом, современной социальной и транспортной инфраструктурой. Сохранив свою самобытность, он устремлен в будущее", - говорится в поздравлении.

По традиции, в День города по улицам проходит карнавальное шествие. Ночью велосипедисты прокатились по ночной Калуге, а с утра любители бега совершили калужский космический марафон - в нем приняли участие около 3 тысяч человек. Над Яченским водохранилищем пилотажная группа "Реакторы" показала авиашоу.

В программе также танцевальный фестиваль и фестиваль экстремальных видов спорта. Ближе к вечеру калужан ждут открытие мультимедийного фонтана, лазерное пиротехническое представление, шоу дронов, концерты и, конечно, финальный салют.