Власти Ярославской области уточнили детали пожара в больнице

Один человек погиб в результате пожара в палате № 3 города Ярославля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным властей, сообщение о задымлении в одной из палат, расположенных на первом этаже терапевтического отделения клинической больницы №3, поступило в экстренные службы пятницу, 28 августа, в 22:09. К настоящему моменту очаг задымления ликвидирован.

"Рассматриваются различные версии случившегося. Эвакуировано семь человек. Погиб один человек, причина смерти не связана с возгоранием", - приводит сообщение "Интерфакс".

Известно, что на место ЧП выехали областные чиновники, а также руководители управления МЧС и правоохранительных органов.

Источник агентства уточнил, что причиной возгорания мог стать человеческий фактор. Среди версий называлось, в частности, курение в палате.