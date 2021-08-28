Заммэра рассказала о главных природных достопримечательностях ВДНХ

Главная выставка страны широко известна своей архитектурой, однако ее территория богата и природными достопримечательностями. О главных из них рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Многие природные достопримечательности ВДНХ, такие как Мичуринский сад, цветочные партеры Центральной аллеи, дубовая роща, каштановая роща и каскад Каменских прудов, - это объекты культурного наследия федерального значения. Специалисты приводят их в порядок и восстанавливают наравне с историческими павильонами и скульптурными композициями", - цитирует ее официальный сайт столичной мэрии.

Помимо названных заммэра достопримечательностей популярностью у гостей ВДНХ также пользуется, к примеру, ландшафтный парк. Он создан по проекту ландшафтного архитектора из Франции Мишеля Пена. Парк появился в 2018 году. Также во время визита на выставку стоит посетить сирингарий с 30 видами сирени, зеленый лабиринт, "Большую картину полей" и воздушную экотропу.