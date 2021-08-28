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28.08.2021 08:03
Рубрика: Происшествия

Уровень Амура у Комсомольска достиг опасной отметки

Текст: Юлия Гарднер

В субботу утром уровень Амура у Комсомольска достиг отметки опасного явления в 650 сантиметров.

Уровень Амура у Хабаровска отступил от опасной отметки

По информации регионального ГУ МЧС, гребень паводка здесь ожидается 29-30 августа - река может подняться еще на 30 сантиметров. В связи с эти в городе в дополнение к стационарным насосным группам устанавливают мотопомпы, применяют пожарно-спасательную технику.

В селе Бельго Комсомольского района сотрудники МЧС вместе с персоналом школы и добровольцами подготовили мешки с песком для укрепления водоналивной дамбы. Ее установят вдоль здания образовательного учреждения.

В общей сложности на территории Хабаровского края подтоплено 33 жилых дома, 128 приусадебных и 1582 дачных участка в 49 населенных пунктах, а также 75 участков автодорог.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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