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28.08.2021 10:28
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе возбудили дела после осквернения воинского мемориала

Текст: Сергей Зюзин

В городе Белово двое мальчишек 10 и 13 лет написали матерные слова на мемориале славы, установленном в память о героях Великой Отечественной войны на центральной площади. Одного из юных вандалов в полицию привела мать, заявившая, что сын должен понести наказание.

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Поначалу по факту осквернения мемориала в полиции возбудило дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ "Вандализм". Максимальное наказание по этой статье - на срок до трех месяцев.

В отношении родителей были составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних, решается вопрос о постановке школьников на профилактический учет.

После мониторинга местных СМИ к делу подключился СУ СК РФ по Кемеровской области.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ "Повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Санкция статьи в этой части предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Стоит однако напомнить, что минимальный возраст уголовной ответственности в России - 16 лет.

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