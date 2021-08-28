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28.08.2021 18:28
Рубрика: Экономика

Вывоз угля из Кузбасса на восток увеличат до 68 миллионов тонн в год

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Объемы вывоза угля из Кузбасса в восточном направлении в 2024 году вырастут с 53 миллионов до 68 миллионов тонн. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
В Кузбассе обсудили меры для увеличения вывоза угля. Фото: Максим Киселев/ТАСС В Кузбассе обсудили меры для увеличения вывоза угля. Фото: Максим Киселев/ТАСС
В Кузбассе обсудили меры для увеличения вывоза угля. Фото: Максим Киселев/ТАСС

Вопросы обеспечения вывоза черного золота в контексте перспективы освоения отраслевых рынков и развития угольной промышленности обсудили в Кемеровской области. Участники совещания, включая руководителей представленных в регионе угольных компаний, рассмотрели, как выполняются поручения президента России Владимира Путина по наращиванию объемов вывоза угля из Кузбасса. В частности, в рамках достигнутого весной 2020 года соглашения между правительством региона и ОАО "РЖД".

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Как отметил заместитель гендиректора железнодорожного ведомства Алексей Шило, доля отгрузки каменного угля по железной дороге занимает в добывающем регионе более 60 процентов, Кузбасс обеспечивает более 67 процентов общероссийского угольного экспорта.

В 2021-м железнодорожники, как уточнил Шило, по итогам первого полугодия выполнили целевые показатели отгрузки на сто процентов, в июле из-за чрезвычайной ситуации в Забайкалье отстали на 700 тысяч тонн, но уже в августе вышли на плановые темпы, которые позволяют восполнить отставание. Кроме того, уже в этом году будут реализованы все проекты, предусмотренные первым этапом развития перспективного для Кузбасса Восточного полигона. Там задействовано более 14 тысяч разных специалистов и свыше 2,5 тысяч единиц строительной техники.

- Мы очень хорошо понимаем, что сейчас возможности вывоза угля из Кузбасса и с территории Дальнего Востока в значительной мере определяют развитие угольной отрасли, - подчеркнул Андрей Белоусов. - И сегодня мы определили четкие планы до конца 2024 года по развитию Восточного полигона, который является в этом смысле ключевым. В рамках наших планов мы отфиксировали в тоннах объемы вывоза угля из Кузбасса. Если сейчас по соглашению из региона вывозится 53 миллиона тонн в год, то в 2024 году эта цифра должна вырасти до 68 миллионов тонн. По другим направлениям тоже установлены совершенно конкретные параметры расширения провозных мощностей - за счет инвестиционной программы, прежде всего, РЖД. И мы сегодня подробно обсудили те меры, в том числе, дополнительные, которые нужно реализовать, чтобы увеличить вывоз угля. Меры эти связаны с развитием технологий перевозок - повышением веса поезда, ускорением движения и так далее.

Совещание прошло на территории одного из крупных угольных разрезов. И если в 2020-м аналогичное мероприятие состоялось на шахте, где Андрей Белоусов спустился в забой, то на сей раз он познакомился с предприятием, добывающем уголь открытым способом. Первый зампред правительства РФ побывал в диспетчерской, откуда осуществляется контроль за работой всех машин, экскаваторов и буровых установок. А затем посетил медпункт, где открытчики проходят обязательный контроль самочувствия перед выходом на смену. На встрече с горняками также зашла речь о перспективах развития углепрома. К слову, девять кузбасских горняков - проходчики, электрослесари, машинисты горновыемочных машин - в честь профессионального праздника удостоились звания "Заслуженный шахтер Российской Федерации", четверых наградили медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, а еще одиннадцать человек - областными медалями "300-летие образования Кузбасса".

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- Не верю, что дни угольной отрасли сочтены. В мире очень высока зависимость от угля. К примеру, в Индии 70 процентов тепловой энергетики - это твердое топливо, а в Китае - 60 процентов. Это страны с самым высоким приростом экономики сейчас и в обозримом будущем. Придется конкурировать с австралийскими углями и не только. Руководство Кемеровской области это понимает. Стартовые позиции у Кузбасса очень хорошие, и с этим вызовом Кузбасс справится, - подытожил Андрей Белоусов.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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