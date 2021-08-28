Народный артист РСФСР Роман Громадский скончался в Петербурге

В Петербурге от последствий инсульта в возрасте 80 лет скончался народный артист РСФСР Роман Громадский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергея Шуба.

Недавно актер перенес инсульт, в последнее время он находился в больнице, но так и не оправился от последствий.

Роман Громадский родился в Ленинграде в 1940 году, он - ребенок войны, всю блокаду он провел с матерью о осажденном городе. После службы в армии поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. В интервью "Российской газете" пять лет назад артист рассказывал, что театром заинтересовался случайно, когда пошел в кружок художественного слова. В армии он участвовал в самодеятельности и смог пройти довольно серьезный отбор - на одно место в институт претендовало 200 девушек и 170 юношей.

С 1966 года Роман Громадский служил в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола (ныне - театр-фестиваль "Балтийский дом"). Актер до последнего участвовал в театральных постановках. Петербургскому зрителю он запомнился по ролям Полковника Скалозуба ("Горе уму"), Барклея ("Два старомодных коктейля для двух старомодных чудаков") и, конечно, Берлиоза ("Мастер и Маргарита").

Артист много снимался в кино, он играл в картинах "Блокада", "Король Лир", "Человек меняет кожу", "Сказка за сказкой", "Отель Эдем". В последние годы актер сосредоточился на сериалах, играл в нескольких сезонах "Ментовских войн" и "Тайн следствия".