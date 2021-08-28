В Санкт-Петербурге более 500 курсантов ВМА приняли военную присягу

В субботу, 28 августа, на плацу исторического парка Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге более 500 курсантов приняли военную присягу.

На церемонии присутствовали замминистра обороны РФ Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин. "Вам предстоит беречь и приумножать многовековые героические традиции русской армии и уникального образования в стенах Военно-медицинской академии, а также писать новые страницы истории отечественной военной медицины", - обратился к первокурсникам Тимур Иванов.

Будущих офицеров также напутствовал начальник академии генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков. А помощник начальника ВМА по работе с верующими отец Федор Кузнецов благословил курсантов на отличную учебу и добросовестное исполнение воинского долга.

Набор в академию в этом году осуществляется по нескольким специальностям высшего профессионального образования, в том числе "Лечебное дело" и "Медико-профилактическое дело". Кроме того, в ВМА обучают курсантов по программам среднего профобразования - они будут служить в войсках и на флотах фельдшерами.

В тот же день на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" привели к Присяге курсантов Военного университета Минобороны РФ. Клятву на верность Отечеству дали 498 первокурсников. Со знаменательным событием их поздравил начальник Главного управления кадров генерал-полковник Виктор Горемыкин.