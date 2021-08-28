Причиной пожара в сочинском кафе могло стать короткое замыкание

В администрации Сочи рассказали об итогах проверки по факту пожара в кафе на набережной курорта. Предварительно, причиной серьезного пожара стало короткое замыкание в проводке объекта. По словам мэра города Алексея Копайгородского, сегодня пострадавшие строения уже начнут чинить.

- Объекты, на которых тушили возгорания, должны быть быстро приведены в требуемый санитарный вид, территорию необходимо огородить на время восстановления. Собственники должны приступить к ликвидации последствий уже сегодня, - отметил мэр.

В течение ночи на территории Сочи произошли еще несколько пожаров. Один из них произошел в хозяйственной постройке в Хостинском районе города. Огонь охватил около 70 квадратных метров, но был оперативно потушен.

Как сообщалось ранее, пожар начался вечером 27 августа в одном из кафе на набережной Сочи. Огонь быстро распространился и начал перекидываться на соседние строения. К счастью, в результате пожаров в городе никто не пострадал.