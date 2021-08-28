В Адыгее в ДТП погибли всадник и лошадь

В Республике Адыгея водитель иномарки не увидел в темноте всадника на коне и сбил его. Как сообщили в МВД региона, в результате ДТП всадник получил серьезные травмы и скончался в больнице.

- Прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции установлено, что в темноте 26-летний водитель иномарки слишком поздно заметил мужчину, передвигавшегося верхом на лошади на проезжей части, и не смог избежать столкновения, - говорится в сообщении ведомства.

45-летнего пострадавшего доставили в больницу города Адыгейска, но через несколько часов он скончался от полученных травм. Лошадь погибла на месте ДТП. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины случившегося.