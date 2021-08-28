В Крыму на Ай-Петри открыли экстремальную "Небесную тропу"

В Крыму на плато Ай-Петри появился новый туристический объект - "Небесная тропа" длиной 400 метров. Проход по ней кажется еще более впечатляющим, чем уже известный подвесной мост между зубцов Ай-Петри.

Дело в том, что идти приходится по узким дорожкам, вбитым сбоку в скалу над пропастью. Кроме того, надо периодически подниматься по ступенькам все выше и выше, и даже пройти две огромные подвесные лестницы. Причем, вторая лестница имеет длину 80 метров - это самый длинный переход над пропастью на Ай-Петри.

- Многие еще не знают, что здесь есть эта новая уникальная тропа, и узнают про нее, лишь поднявшись на плато Ай-Петри, - говорит председатель общественной организации "Фрирайт" Анри Канунов, недавно избранный исполнительным директором федерации прыжков в воду РФ. - Но уже много людей в возрасте от 14 до 60 лет здесь побывали. На тропе есть классные виды, которые можно увидеть только отсюда. За час можно здесь этим всем максимально насытится. А если потом еще и промчаться вниз на троллее, то это будет апофеозом впечатлений.

Чтобы открыть новый туристический маршрут, потребовалось разработать проект и тщательно рассчитать нагрузки на металлоконструкции. Тем не менее экстремалы младше 14 лет к прохождению тропы не допускаются.

- А уже на самом объекте безопасность обеспечивается тем, что у каждого посетителя на обвязке два карабина, - продолжает Анри Канунов. - Их держит страховочный трос, который выдерживает 14 тонн на разрыв, и все это сертифицируется каждый год. Туристы надевают каски специальной системы. Все это - классическое скалолазное оборудование, которое используют все.

Организаторы маршрута предупреждают, что зимой - при обледенении, морозе и сильном ветре - "Небесная тропа" будет закрываться.

- Но мы будем стараться работать максимально долго, - уверяет Канунов. - Ведь в минувший Новый год здесь на Ай-Петри было плюс 10 - плюс 15, и многие жаловались, что развлечений на плато не хватает. А канатная дорога тогда работала, так что и мы будем под это подстраиваться. Возможно, что будем привозить организованные группы, чтобы работать круглый год.

Как считает директор ФБГУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин, открытие объектов, подобных "Небесной тропе", как ни странно, снижает антропогенную нагрузку на особо охраняемую природную территорию.

- Мы знаем из опыта, что люди, полюбовавшиеся на Ялту с высоты Ай-Петри, потом начинают расползаться, распивают алкоголь и попадают в разные истории. Открывая этот новый маршрут, мы отнимаем у людей время, - объясняет Бородин. - Это не даст им разбрестись по всей остальной территории. Задача - сконцентрировать всех здесь, занять свободное время, чтобы туристы получили удовольствие, массу приятных впечатлений и поехали обратно. Люди не будут обижены качеством предоставляемых услуг, а мы заодно сможем снизить этот антропогенный пресс.