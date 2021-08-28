В Ростове начались усиленные проверки масочного режима на транспорте

Новости

Володин назвал важные законы сентября 10:43
В Кузбассе возбудили дела после осквернения воинского мемориала 10:28
Собянин: В последние месяцы в Москве возбуждено 800 уголовных дел в отношении мигрантов 10:25
В Казахстане объявили день траура по погибшим при взрывах боеприпасов 10:21
Названы самые популярные российские фильмы 10:19
Умер режиссер культовых фильмов про монстров Сомпоте Сандс 10:00
Ремонт московских дорог в рамках подготовки к зиме выполнен на 70% 09:50
68-летнего актера Рона Джереми обвинили в десятках изнасилований 09:47
На Украине узнали об ультиматуме Меркель Зеленскому 09:39
Эксперт рассказала, как часто россияне посещают врача 09:39
Умерла певица Элли Касим 09:34
В Китае отреагировали на доклад разведки США о происхождении COVID-19 08:55
Ректоры вузов обсудили, как изменится высшее образование в будущем 08:30
Пушков рассказал о "сюрпризах" плакатов с Калининградом в Германии 08:20
Половина заемщиков сомневаются, что смогут погасить кредит 08:10
Роналду не сможет взять в "Манчестер Юнайтед" седьмой номер 08:03
Эксперт перечислила льготы, положенные пенсионерам старше 70 лет 07:50
Яремчук завоевал десятое золото для сборной РФ на Паралимпиаде 07:40
Риски быстрого перехода на "зеленую" энергетику до конца не оценены 07:10
Роспотребнадзор: Предпосылок для вытеснения "дельты" другими штаммами нет 06:23
США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане 05:44
Онколог предупредил об опасном изменении цвета губ 05:00
На следующей неделе температура воздуха понизится до 5-10 градусов 04:48
WP: Талибы попросили США оставить дипломатов в Афганистане 04:30
Эпидемиолог рассказал о влиянии вакцинации на постковидный синдром 03:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
28.08.2021 10:52

В Ростове начались усиленные проверки масочного режима на транспорте

Текст: Валерий Николаев
В Ростове-на-Дону введен усиленный контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Только на минувшей неделе мониторинговые группы проверили более 2520 автобусов, трамваев и маршрутных такси. Комплекс мер по соблюдению масочного контроля реализуется по поручению главы администрации города Алексея Логвиненко.
Фото: фото пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Фото: фото пресс-службы администрации Ростова-на-Дону
Фото: фото пресс-службы администрации Ростова-на-Дону

Прошедший 27 августа рейд возглавил заместитель главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Ростова-на-Дону Дмитрий Симков.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Комплексный подход: Как в Ростове решат транспортную проблему МК Суворовский

- За прошедшую неделю в ходе совместных рейдов сотрудников администрации города, полиции и военнослужащих Росгвардии выявлено 223 нарушения масочного режима. Однако основная наша задача состоит не в выявлении нарушений, а в стимулировании жителей соблюдать масочный режим. В ходе рейда сотрудники департамента транспорта выдавали маски тем пассажирам, которые при себе их не имели, - подчеркнул Дмитрий Симков.

Усилен также контроль за соблюдением санитарных норм среди водителей автобусов, маршруток и другого общественного транспорта. С 23 по 27 августа проверено 1867 автобуса и вынесено более 15 дисциплинарных взысканий.

- В целях повышения эффективности проводимого контроля увеличено количество мониторинговых групп АТП с 13 до 43. Данная мера позволила улучшить охвата зоны контроля, - отметил Дмитрий Симков.

Помимо соблюдения масочного режима сотрудники городского департамента транспорта проверяли техническое состояние подвижного состава. Особое внимание уделялось проверке исправности систем кондиционирования воздуха. Удалось выявить три неисправных автобуса и к нарушителям применены меры гражданско-правовой ответственности.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону: энергия, инвестиции, интеллект

Главное сегодня

США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане
Пушков рассказал о "сюрпризах" плакатов с Калининградом в Германии
Собянин: В последние месяцы в Москве возбуждено 800 уголовных дел в отношении мигрантов
Яремчук завоевал десятое золото для сборной РФ на Паралимпиаде
В Китае отреагировали на доклад разведки США о происхождении COVID-19