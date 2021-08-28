В Ростове начались усиленные проверки масочного режима на транспорте

В Ростове-на-Дону введен усиленный контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Только на минувшей неделе мониторинговые группы проверили более 2520 автобусов, трамваев и маршрутных такси. Комплекс мер по соблюдению масочного контроля реализуется по поручению главы администрации города Алексея Логвиненко.

Прошедший 27 августа рейд возглавил заместитель главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Ростова-на-Дону Дмитрий Симков.

- За прошедшую неделю в ходе совместных рейдов сотрудников администрации города, полиции и военнослужащих Росгвардии выявлено 223 нарушения масочного режима. Однако основная наша задача состоит не в выявлении нарушений, а в стимулировании жителей соблюдать масочный режим. В ходе рейда сотрудники департамента транспорта выдавали маски тем пассажирам, которые при себе их не имели, - подчеркнул Дмитрий Симков.

Усилен также контроль за соблюдением санитарных норм среди водителей автобусов, маршруток и другого общественного транспорта. С 23 по 27 августа проверено 1867 автобуса и вынесено более 15 дисциплинарных взысканий.

- В целях повышения эффективности проводимого контроля увеличено количество мониторинговых групп АТП с 13 до 43. Данная мера позволила улучшить охвата зоны контроля, - отметил Дмитрий Симков.

Помимо соблюдения масочного режима сотрудники городского департамента транспорта проверяли техническое состояние подвижного состава. Особое внимание уделялось проверке исправности систем кондиционирования воздуха. Удалось выявить три неисправных автобуса и к нарушителям применены меры гражданско-правовой ответственности.