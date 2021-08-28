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28.08.2021 16:00
Рубрика: Экономика

В Ростуризме заявили о создании в Анапе современного семейного курорта

Текст: Елена Манукиян
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

В Анапе создадут современный круглогодичный семейный курорт. Об этом говорится на сайте Ростуризма.

Фото: iStock
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В ближайшие пять лет в городе построят новые качественные отели под международными и федеральными брендами, модернизируют гостиницы и санатории, приведут в порядок пляжи. Отмечается, что на эти цели будет привлечено около 45 млрд частных инвестиций.

"Развитие Черноморского побережья - наш абсолютный приоритет. У людей должна быть возможность хотя бы раз в год комфортно и не дорого отдыхать на теплом море", - сказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Она подчеркнула, что туристическое развитие Анапы может быть связано не только с летним пляжным отдыхом. В городе и на прилегающих территориях активно развивается виноделие, что открывает большие возможности для эногастротуризма. "Новые точки притяжения и событийные мероприятия позволят комфортно путешествовать по региону круглый год при комфортной погоде", - говорит Догузова.

По словам мэра Анапы Василия Швеца, для создания комфортной туристической среды уже подготовлены проекты мастер-плана и дизайн-кода центральной части города. В результате Анапа станет более красивой и уютной, в ней появятся современные и стильные прогулочные пространства, набережные, пешеходные зоны.

А вдоль Пионерского проспекта, который на 10 километров протянулся мимо широких песчаных пляжей, появятся отели и многофункциональные комплексы СПА. В будущем все гостиницы на проспекте планируется объединить в комфортное прогулочное пространство.

Между тем, благодаря нацпроекту по туризму, до 2024 года все отельеры России смогут воспользоваться программой льготного кредитования. Они могут получить заем на 200 млрд рублей под 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей, гранты на возведение кемпингов, глэмпингов, создание новых туристических маршрутов и запуск небольших проектов в сфере туризма.

В регионах Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Развитие туризма в России

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