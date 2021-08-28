В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

На территории Сочи два дня будет наблюдаться сильная жара до 37 градусов. Из-за этого в районе курорта объявили штормовое предупреждение. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что рекомендуют жителям и гостям города днем не выходить на открытые места.

- В период с 13-14 часов и до конца дня 28 августа, а также днем и вечером 29 августа на территории муниципального образования город Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет отметок +36-37 градусов, - говорится в предупреждении.

В МЧС также напомнили, что жара может спровоцировать лесные пожары.