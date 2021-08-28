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28.08.2021 06:44
Рубрика: Общество

Детей из ямальской тундры начали вывозить в школы на вертолетах

Текст: Елена Мационг (ЯНАО)
На Ямале школьников из далеких стойбищ в тундре уже начали собирать в школы-интернаты. Детей стараются привозить загодя, за два-три дня до начала учебного года, чтобы на линейке уже все были в сборе. Но расстояния в арктическом регионе огромные, поэтому на полные сборы школьников из чумов, как правило, уходит потом еще несколько дней сентября.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Нынче за парты сядут около трех с половиной тысяч детей коренных народов Севера, главным образом - оленеводов-кочевников.

Фото: iStock
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- Мы доставляем ребят из отдаленных мест на вертолетах. Специальные проводники, знающие, где находятся стойбища, где оленеводы пасут свои стада, помогают пилотам ориентироваться на местности, - рассказала Клавдия Слепа, специалист отдела общего и профессионального образования департамента образования ЯНАО.

В общей сложности для детей аборигенов открыты 26 школ-интернатов. Из самых дальних точек Гыданской, Антипаютинской, Находкинской, Тазовской и Ямальской тундры уже доставили в них больше 700 ребятишек.

Для кочующих аборигенов начало учебного года - всегда огромное эмоциональное потрясение. Детей нужно оторвать от семьи на девять месяцев. Куда сегодня без образования, даже в тундре. Это понимают все, и никто уже, как 60-70 лет назад, не прячет ребятишек от вертолета, едва завидев его в небе.

В последние годы в регионах Крайнего Севера пытаются изобрести "формулу": как сделать, чтобы дети и полноценное образование получали, и с родителями при этом не разлучались.

Фото: iStock
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На Ямале, где сегодня больше всего в стране аборигенов-кочевников (почти 20 тысяч), придумали несколько моделей образования для детей коренных народов. Их так и назвали "кочевая школа".

Постарались максимально подстроить их под индивидуальные особенности жизни и быта аборигенов, которые зависят от того, по каким маршрутам кочуют оленеводы, далеко или близко от поселков, сколько у них детей и т. д. Есть, например, опыт, когда педагоги круглый год ездят прямо вместе с бригадой оленеводов. Обычно она состоят из двух-трех семей. И в такой "школе-детсаду" набирается 10-12 ребятишек. А есть небольшие модульные школы в факториях в тундре, куда кочевники приезжают пополнить запас продуктов и топлива, оформить бумаги.

И все же педагоги пришли к выводу, что полноценное образование в таких садиках-школах можно дать только дошколятам или ученикам младших классов. Об основном образовании в чуме пока не может идти и речи. Без школ-интернатов не обойтись.

В регионах Общество Образование Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО 1 сентября - День знаний

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