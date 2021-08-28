На Урале мальчик потерял фалангу пальца после спуска с горки на базе отдыха

СК Свердловской области проверяет базу отдыха под Сысертью, где девятилетний ребенок лишился фаланги пальца, катаясь с металлической горки.

Инцидент произошел 22 августа. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, проверка проводится на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следователи проверяют документацию, опрашивают руководство базы отдыха и очевидцев происшествия, выясняют степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.