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28.08.2021 17:37
Рубрика: Происшествия

На Урале подросток без прав врезался на мотоцикле в семью с детьми

Текст: Ольга Медведева

В городе Сухой Лог Свердловской области 17-летний парень, катаясь на мотоцикле, поздно заметил пешеходов. Юный байкер попытался остановиться, упал вместе с железным конем, но все-таки врезался в семью из четырех человек.

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В результате одиннадцатилетний мальчик получил перелом обеих ног, у отца семейства перелом лодыжки, а у матери - ушибы голеней. Отец успел оттолкнуть коляску с трехлетним сыном, и малыш получил лишь ушиб бедра. Синяками и ссадинами отделался и устроивший аварию подросток.

Как сообщает УГИБДД РФ по Свердловской области, водительских прав у виновника наезда не было, к тому же, транспортное средство даже не было поставлено на учет.

Медицинское освидетельствование показало, что мотоциклист был трезв. Административное дело открыли не только в отношении юного байкера, но и в отношении его отца - "за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Именно он купил сыну мотоцикл и разрешил лихую езду без прав.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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