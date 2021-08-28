На Урале подросток без прав врезался на мотоцикле в семью с детьми

В городе Сухой Лог Свердловской области 17-летний парень, катаясь на мотоцикле, поздно заметил пешеходов. Юный байкер попытался остановиться, упал вместе с железным конем, но все-таки врезался в семью из четырех человек.

В результате одиннадцатилетний мальчик получил перелом обеих ног, у отца семейства перелом лодыжки, а у матери - ушибы голеней. Отец успел оттолкнуть коляску с трехлетним сыном, и малыш получил лишь ушиб бедра. Синяками и ссадинами отделался и устроивший аварию подросток.

Как сообщает УГИБДД РФ по Свердловской области, водительских прав у виновника наезда не было, к тому же, транспортное средство даже не было поставлено на учет.

Медицинское освидетельствование показало, что мотоциклист был трезв. Административное дело открыли не только в отношении юного байкера, но и в отношении его отца - "за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Именно он купил сыну мотоцикл и разрешил лихую езду без прав.