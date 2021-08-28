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28.08.2021 08:30
Рубрика: Общество

Ректоры вузов обсудили, как изменится высшее образование в будущем

Текст: Мария Агранович
На Российской креативной неделе, которая проходит в эти дни в Москве, ректоры российских вузов (кандидатов на участие в программе "Приоритет 2030" - прим. "РГ") обсудили, как может измениться российское высшее образование в эпоху креативных технологий.

По словам ректора Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Анатолия Николаева, при всех возможных изменениях, связанных с вызовами времени и развитием университетов, сама система высшего образования остается константой.

Фото: РИА Новости
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- Любое, даже самое креативное решение в развитии вуза опирается на ту базу, которая была сформирована ранее, - считает Николаев. - Институт высшего образования в России - устоявшаяся крепкая система со своими фундаментальными основами. В доме можно менять окна и крышу, делать перепланировку, но при условии, что все это опирается на прочный фундамент. Так и в системе вузов: креативные надстройки - это хорошо. Но нужна крепкая основа: срок подготовки специалиста, базовые факультеты с традиционным набором компетенций. Думаю, даже при интенсивной трансформации некоторых аспектов, будь то уникальная система подготовки профильных кадров или развитие особого научного направления, мы все равно останемся классической системой высшего образования, признанной на международном уровне.

В Северо-Кавказском федеральном университете делают ставку на союз "вуз-работодатель".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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- В идеале мы должны получить такое высшее образование, которое будет полностью отвечать запросу рынка труда, программы, которые будут интересны абитуриенту, как перспектива индивидуальной карьерной траектории, - считает проректор по стратегическому развитию СКФУ Никита Авралев. - Тогда получится уникальный продукт: с одной стороны - гарантированная востребованность специалиста на рынке, с другой - полное соответствие запросам работодателей. Уверен: через десять лет нам удастся получить такой уровень подготовки, когда фраза работодателя "инженер с дипломом, но пришлось переучивать на заводе" навсегда останется в прошлом.

В том, что главным трендом к 2030 году станут инвестиции в человеческий капитал, в знания и экспертность, не сомневается проректор Тюменского государственного университета Андрей Латышев.

- Лучшие университеты превратятся в платформы, выступающие операторами траекторий развития людей и сообществ. Вузы вырастут до уровня генератора бизнес-решений. От оказания "услуг" из серии "выдать к 2024 году на регион 126 экологов и 47 почвоведов" мы перейдем к решению глобальных задач, таких, как например проблема изменения климата, - считает Андрей Латышев.

Общество Образование Реформа образования

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