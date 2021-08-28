Новости

Более 38 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 21:20
Лихачев прокомментировал победу в полуфинале ЧМ по пляжному футболу 20:53
Росстат отметил снижение цен на овощи 20:47
Переговоры о трансфере Мбаппе в "Реал" ведутся уже в ультимативной форме 19:24
Народный артист РСФСР Роман Громадский скончался в Петербурге 19:12
Пентагон заявил о ликвидации двух террористов в Афганистане 19:11
Норрис попал в аварию в квалификации Гран-при Бельгии в "Формуле-1" 18:33
Российская компания создала человекоподобного робота 18:18
Модрич не сыграет против сборной России в отборе ЧМ-2022 18:05
В ДНР сообщили о пяти нарушениях огня со стороны украинских силовиков 18:01
Глава СК потребовал расследовать новую массовую драку в Москве 17:57
Матвиенко наградили узбекским орденом "Дустлик" 17:37
Три человека пострадали в результате взрыва катера на юге Франции 17:23
Больше половины работающих родителей 1 сентября не посетят школы 17:04
"ПСЖ" отклонил второе предложение "Реала" по Мбаппе 16:44
В России создадут инклюзивные творческие лаборатории 16:41
На 98-м году жизни скончался композитор Владилен Бальян 16:25
Продюсеру солиста Rammstein грозит штраф или выдворение 16:22
Минздрав рекомендовал возобновить регулярные медосмотры в школах 16:12
В Ростуризме заявили о создании в Анапе современного семейного курорта 16:00
Патриарх Кирилл назвал приезд патриарха Варфоломея в Киев греховным 15:51
В Кабуле протестуют против закрытия банков и обменных пунктов 15:24
Рособрнадзор: Революционных изменений в ЕГЭ вводить не планируется 15:18
Шойгу: ВДВ получит новый облик, войскам понадобится много вертолетов 15:10
Фальков: Школьные олимпиады должны стать одинаково прозрачными 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
28.08.2021 20:47
Рубрика: Экономика

Росстат отметил снижение цен на овощи

Текст: Юлия Акиньшина

Свежая белокочанная капуста в России дешевеет вторую неделю подряд, начал дешеветь лук, цена на картофель и морковь продолжает снижаться, следует из данных Росстата.

Фото: Сергей Куксин
Цены на овощи снизят субсидиями на строительство овощехранилищ

По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 1,7%; в частности, морковь подешевела на 7,51%, картофель - на 1,91%, помидоры - на 1,7%, яблоки - на 1,08%, огурцы - на 0,68%.

За предыдущий период, с 10 по 16 августа, картофель подешевел на 3,93%, капуста - на 0,62%, морковь - на 7,57%, огурцы - на 3,91%, помидоры - на 3,4%, яблоки - на 0,49%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились в среднем на 2%.

С 17 по 23 августа в России выросли цены на шоколадные конфеты (на 0,8%), на печенье (на 0,5%), на пастеризованное молоко и сметану (на 0,3%), на баранину, вареную колбасу, жирный творог, черный чай и водку (на 0,2%), на соль (на 0,1%). Цены на мороженую рыбу снизились на 0,4%, на стерилизованное молоко - на на 0,1%.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с пожаром
Кравцов: От школьников не будут требовать прививки 1 сентября
США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане
Рособрнадзор: Революционных изменений в ЕГЭ вводить не планируется
Пушков рассказал о "сюрпризах" плакатов с Калининградом в Германии
Кому достанется ипотечная квартира при разводе
Что делать при ошибочном переводе денег