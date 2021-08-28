Росстат отметил снижение цен на овощи

Свежая белокочанная капуста в России дешевеет вторую неделю подряд, начал дешеветь лук, цена на картофель и морковь продолжает снижаться, следует из данных Росстата.

По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 1,7%; в частности, морковь подешевела на 7,51%, картофель - на 1,91%, помидоры - на 1,7%, яблоки - на 1,08%, огурцы - на 0,68%.

За предыдущий период, с 10 по 16 августа, картофель подешевел на 3,93%, капуста - на 0,62%, морковь - на 7,57%, огурцы - на 3,91%, помидоры - на 3,4%, яблоки - на 0,49%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились в среднем на 2%.

С 17 по 23 августа в России выросли цены на шоколадные конфеты (на 0,8%), на печенье (на 0,5%), на пастеризованное молоко и сметану (на 0,3%), на баранину, вареную колбасу, жирный творог, черный чай и водку (на 0,2%), на соль (на 0,1%). Цены на мороженую рыбу снизились на 0,4%, на стерилизованное молоко - на на 0,1%.