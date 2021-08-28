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28.08.2021 13:55
Рубрика: Экономика

РСПП: Диалог с государством - это главный креативный лифт

В сфере культуры и креативных индустрий назрела потребность в новом подходе к оказанию государственной поддержки. К такому выводу пришли эксперты деловой сессии "Утро с фондами", которая состоялась 27 августа 2021 года в рамках Российской креативной недели в Москве.
Фото: Пресс-служба Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Фото: Пресс-служба Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям
Фото: Пресс-служба Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям

Президентским и национальным фондам необходимо учитывать, что в креативной экономике на первом месте стоит интеллектуальная собственность. "В основном она представлена нематериальными активами, которые невозможно потрогать. Так рассуждают банки: они не могут оценить IP, потому что у них нет стандартов оценки таких активов, и уж тем более не выработана устойчивая практика выдачи кредитов под залог такого типа. Но по большому счету один из ключевых факторов успеха - объединение всех возможных источников финансирования", - отметил вице-президент, председатель комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Игорь Вдовин, выступивший модератором дискуссии.

С точки зрения инфраструктуры креативным индустриям не хватает формализации в виде перечня приоритетных индустрий и налоговых льгот. "Также важно закрепить понятие креативного предпринимательства на государственном уровне. Для этого уже сделан первый шаг - на общественное обсуждение вынесен законопроект Министерства культуры России, в процессе согласования ведомствами находится перечень приоритетных креативных индустрий, - напомнил глава Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский. - Не менее важно сформировать финансовую инфраструктуру для креативных индустрий. В нее обязательно должны входить институты стартового финансирования, которые уже запущены государством, однако дальше должны подключаться венчурные фонды и банковские институты. Только на выдаче государственных средств, без выстраивания последовательной цепочки кастомизированных финансовых продуктов для разных стадий развития креативных проектов: от стартапа до действующего бизнеса и затем индустриального лидера, мы точно не вырастим отечественных креативных единорогов".

Мощный толчок развитию креативной экономики могут дать не только негосударственные некоммерческие организации, но и муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели и даже самозанятые, отметил заместитель начальника Управления президента России по общественным проектам Александр Журавский: "На примере индустрии кино мы видим, что на любом диверсифицированном рынке есть место как холдингам, так и фрилансерам. То же самое должно произойти и в других индустриях. Для этого сами предприниматели должны четко определить свои потребности и вместе с государством сформулировать правила взаимодействия. Только в таком случае многочисленные меры поддержки в виде грантов, субсидий, особых налоговых режимов и конкурсов окажутся эффективны".

Государственные фонды в первую очередь обращают внимание на проекты, в основе которых лежит принцип междисциплинарности, отметила генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева. Она рассказала, что работать на стыке отраслей очень сложно: "Каждой стороне приходится выходить из зоны комфорта и смотреть, что интересно второй стороне. Так у нас появились направления, в которых мы развиваем взаимодействие музеев с театрами, образования и культуры. Если ты поддерживаешь такие креативные проекты даже на стадии эксперимента, будь уверен, что в скором будущем они перерастут в нечто большее и стабильное".

Государственные фонды готовы помогать совершенствовать креативные проекты при условии, что творческие предприниматели готовы не только творить, но и выходить на более профессиональный уровень, сказал глава Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов: "На первый конкурс по предоставлению грантов президента России было подано свыше 12 тысяч заявок. Мы получили социологический срез креативных индустрий. Теперь наша задача - перевести количество в качество и насытить деньгами целый сегмент экономики, поддержать предпринимателей, которые ранее не имели возможности реализовать свои идеи. По большому счету это уже происходит. Также по итогу первого конкурса мы будем обучать творческие команды, которые не получили финансирование, так как были недостаточно готовы или не смогли через заявку убедить экспертов в своей состоятельности". Эксперт добавил, что государственные фонды учатся работать с творческими предпринимателями и находить к ним подход, ведь креативные индустрии только недавно признали самостоятельным сегментом экономики на законодательном уровне.

Ни одна отрасль креативного бизнеса не демонстрирует таких темпов роста, как кинематограф. Другие индустрии могут брать на вооружение стратегические принципы кинобизнеса, подчеркнул временно исполняющий обязанности главы Фонда кино Федор Соснов. "Внутренний рынок всегда служит стартовой площадкой для развития всей отрасли. Ни одна индустрия не начинается сразу с экспансии за рубеж. Чтобы создать конкурентоспособный продукт для внешнего рынка, сначала необходимо расширить внутренний. Сегодня российское кино дистрибутируется в 125 стран и независимых территорий. А если мы хотим сохранять наше присутствие за рубежом, нужно значительно увеличить объем кинопроизводства", - заключил эксперт.

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