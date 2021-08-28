С 1 сентября в российских школах начнут работать программы воспитания

- Стартует новый учебный год, российские школы ждут важные перемены, - сказал во время Общероссийского родительского собрания, которое проходит в субботу, министр просвещения Сергей Кравцов. - В каждой школе вводится программа воспитания и календари воспитательной работы. К работе в 10 пилотных регионах приступают более 2,5 тысячи советников директоров по воспитанию, которые прошли подготовку на базе "Артека".

По словам министра, важно, чтобы школьник максимально был погружен в позитивную повестку. Школьника формирует семья - это понятно. Но обращаюсь к родителям - максимально уделяйте внимание своим детям.

- Дать малышу гаджет в 3-4 года - проще, но ребенку важно очное общение, - подчеркнул Кравцов. - Психологические функции формируются до 7 лет и здесь важную роль играют общение с бабушками и дедушками, чтение сказок перед сном. А в школе мы будем формировать среду, которая позволит развиваться школьникам и там: секции и кружки. Помогут в этом советники по воспитанию.