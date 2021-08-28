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28.08.2021 13:10
Рубрика: Общество

Сергей Кравцов: Нет никаких планов вводить дистанционное обучение

Текст: Мария Агранович
В эти минуты министр просвещения Сергей Кравцов проводит Общероссийское родительское собрание.

Первое, о чем заявил министр - нет никаких законодательных инициатив и решений вводить домашнее дистанционное обучение. По его словам, дистанционные занятия были вынужденной мерой, и она помогла сохранить здоровье людей.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Что нового ждет школьников в этом учебном году

- 1 сентября день знаний пройдет очно в традиционном формате, - заверил Кравцов. - Все школы готовы к приему 17 миллионов школьников. Понятно, что с учетом эпидемиологической ситуации будут учтены все меры, рекомендованные Роспотребнадзором, чтобы обеспечить здоровье учителей и школьников. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам. Что касается информационных технологий, Цифровой образовательной среды, то это - возможности для учителей и школьников, которые можно использовать в дополнение к традиционной системе. Но это носит рекомендательный характер.

С 1 сентября в российских школах начнут работать программы воспитания

Текст: Мария Агранович

- Стартует новый учебный год, российские школы ждут важные перемены, - сказал во время Общероссийского родительского собрания, которое проходит в субботу, министр просвещения Сергей Кравцов. - В каждой школе вводится программа воспитания и календари воспитательной работы. К работе в 10 пилотных регионах приступают более 2,5 тысячи советников директоров по воспитанию, которые прошли подготовку на базе "Артека".

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По словам министра, важно, чтобы школьник максимально был погружен в позитивную повестку. Школьника формирует семья - это понятно. Но обращаюсь к родителям - максимально уделяйте внимание своим детям.

- Дать малышу гаджет в 3-4 года - проще, но ребенку важно очное общение, - подчеркнул Кравцов. - Психологические функции формируются до 7 лет и здесь важную роль играют общение с бабушками и дедушками, чтение сказок перед сном. А в школе мы будем формировать среду, которая позволит развиваться школьникам и там: секции и кружки. Помогут в этом советники по воспитанию.

Кравцов: Поднятие флага в школе не должно стать формальностью
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