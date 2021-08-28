Сергей Кравцов: Нет никаких планов вводить дистанционное обучение

В эти минуты министр просвещения Сергей Кравцов проводит Общероссийское родительское собрание.

Первое, о чем заявил министр - нет никаких законодательных инициатив и решений вводить домашнее дистанционное обучение. По его словам, дистанционные занятия были вынужденной мерой, и она помогла сохранить здоровье людей.

- 1 сентября день знаний пройдет очно в традиционном формате, - заверил Кравцов. - Все школы готовы к приему 17 миллионов школьников. Понятно, что с учетом эпидемиологической ситуации будут учтены все меры, рекомендованные Роспотребнадзором, чтобы обеспечить здоровье учителей и школьников. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам. Что касается информационных технологий, Цифровой образовательной среды, то это - возможности для учителей и школьников, которые можно использовать в дополнение к традиционной системе. Но это носит рекомендательный характер.