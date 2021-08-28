Шойгу оценил вооружение талибов, сравнив его с украинским

Талибы (международная террористическая организация, запрещённая в РФ) вооружены в настоящее время даже лучше, чем украинская армия. Такое заявление сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, после ухода войск США из Афганистана им достались более 100 переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. "А это больше, чем у украинской армии. На Украину же поставлены из Соединенных Штатов, я уж не помню, несколько десятков "джавелинов". А здесь их больше сотни. И не поставлено, а просто перешло в руки", - отметил глава военного ведомства в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

На уточняющий вопрос, вооружены ли талибы лучше, чем армия Украины, Шойгу ответил, что, если брать на тысячу военнослужащих, наверное, так можно говорить.

Шойгу заявил, что российская сторона отмечает в качестве основных угроз и рисков из Афганистана наркотики и большое количество оружия. В частности, переносного высокоточного - переносных зенитных ракетных комплексов и противотанковых управляемых ракет.

Министр обороны также выразил надежду, что осуществляемая эвакуация из Афганистана граждан РФ и стран - членов ОДКБ закончится нормально. "Я постучу по дереву, надеюсь она закончится в общем нормально. Потому что в таких операциях слово "успешно" неприемлемо. Закончится нормально, мы выполним свою задачу", - пояснил военачальник.

Накануне Сергей Шойгу сообщил, что боевикам запрещенного в России террористического движения "Талибан" в Афганистане после спешного ухода военнослужащих США досталось огромное количество оружия.