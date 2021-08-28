Шойгу оценил вооружение талибов, сравнив его с украинским

На уточняющий вопрос, вооружены ли талибы лучше, чем армия Украины, Шойгу ответил, что, если брать на тысячу военнослужащих, наверное, так можно говорить.
Шойгу заявил, что российская сторона отмечает в качестве основных угроз и рисков из Афганистана наркотики и большое количество оружия. В частности, переносного высокоточного - переносных зенитных ракетных комплексов и противотанковых управляемых ракет.
Министр обороны также выразил надежду, что осуществляемая эвакуация из Афганистана граждан РФ и стран - членов ОДКБ закончится нормально. "Я постучу по дереву, надеюсь она закончится в общем нормально. Потому что в таких операциях слово "успешно" неприемлемо. Закончится нормально, мы выполним свою задачу", - пояснил военачальник.
Накануне Сергей Шойгу сообщил, что боевикам запрещенного в России террористического движения "Талибан" в Афганистане после спешного ухода военнослужащих США досталось огромное количество оружия.