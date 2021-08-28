Постановление администрации Томской области от 26 августа 2021 года № 353а "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Томской области на 2022 год"

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2021 № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год", Законом Томской области от 14 апреля 2011 года № 55-ОЗ "О прожиточном минимуме в Томской области" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Томской области на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем через 10 дней после дня его официального опубликования, и действует до 31 декабря 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.

И.о. Губернатора Томской области А.М.Феденёв











