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Рубрика: В мире

Убийца Кеннеди может выйти на свободу после 53 лет тюрьмы

Убийца американского сенатора может выйти на свободу после 53 лет тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: REUTERS/KEN CEDENO
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В Калифорнии комиссия по досрочному освобождению пришла к выводу, что 77-летний иорданец Сирхан Сирхан, застреливший Роберта Кеннеди, больше не представляет угрозы для общества. Теперь слово за губернатором штата. Он должен либо утвердить, либо отклонить вердикт комиссии.

Кеннеди был убит 5 июня 1968 года. Он выиграл первичные выборы на пост кандидата в президенты от Демократической партии. Сирхан заявил, что убил политика за то, что тот выступал за поставки Израилю американских военных самолетов.

С 1975 года иорданец неоднократно обращался к властям с ходатайством о досрочном освобождении, но оно всегда отклонялось.

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