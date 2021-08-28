Убийца Кеннеди может выйти на свободу после 53 лет тюрьмы

Убийца американского сенатора может выйти на свободу после 53 лет тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС.

В Калифорнии комиссия по досрочному освобождению пришла к выводу, что 77-летний иорданец Сирхан Сирхан, застреливший Роберта Кеннеди, больше не представляет угрозы для общества. Теперь слово за губернатором штата. Он должен либо утвердить, либо отклонить вердикт комиссии.

Кеннеди был убит 5 июня 1968 года. Он выиграл первичные выборы на пост кандидата в президенты от Демократической партии. Сирхан заявил, что убил политика за то, что тот выступал за поставки Израилю американских военных самолетов.

С 1975 года иорданец неоднократно обращался к властям с ходатайством о досрочном освобождении, но оно всегда отклонялось.