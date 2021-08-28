Ураган "Ида", обрушившись на Кубу, приближается к юго-востоку США

Ураган "Ида", который накануне прошел по западным провинциям Кубы, не причинив Острову Свободы серьезных разрушений, набирает силу в Мексиканском заливе, приближаясь к побережью США. По прогнозам американского Центра за наблюдением за ураганами, "Ида" достигнет территории штата Луизианы 29 августа, усилившись до урагана 4 категории из 5 возможных по шкале Саффира-Симпсона.

Ожидается, что скорость ветра в эпицентре урагана может достигать 65 м/с. Непогода будет сопровождаться сильными ливнями, а также повышением уровня моря в прибрежных районах, что представляет наибольшую угрозу для крупнейшего города штата - Нового Орлеана, 70% которого расположено ниже уровня моря.

Мэр столицы Луизианы Латойя Кантрелл уже объявила о массовой добровольной эвакуации местных жителей. На выезд из крупного города образовались многокилометровые пробки. При этом уже сейчас становится понятно, что эвакуировать всех желающих перед тем, как ураган обрушится на побережье, не удастся. В Новом Орлеане идут приготовления к удару стихии, те, кому не удалось покинуть город, закупают товары первой необходимости и воду.

Тем временем на фоне угрозы удара стихии в Мексиканском заливе временно прекратили работу более 80 нефтяных вышек, а нефтеперерабатывающие заводы были вынуждены значительно сократить производство.

Досталось от "Иды" и Кубе, на которую ураган обрушился накануне. Он прошел по западным провинциям Острова Свободы - Пинар-дель-Рио, Исла-де-ла-Хувентуд и Артемиса. Кубинские власти накануне приближения непогоды были вынуждены провести эвакуацию около 10000 жителей. Шторм валил деревья, и столбы линий электропередач. Тем не менее благодаря развитой на Кубе системе раннего предупреждения о природных катаклизмах, удалось обойтись без массовых разрушений и жертв. В Гаване, которую "Ида" обошла стороной, в течение дня можно было наблюдать кратковременное усиление ветра, а также ливневые дожди.

По сообщениям кубинских СМИ, скорость ветра не превышала 40 м/с, что соответствует урагану первой категории. Тем не менее, теплая погода в Мексиканском заливе неминуемо приведет к усилению урагана.

Примечательно, что "Ида" обрушится на штат Луизиана ровно 16 лет после другого мощнейшего урагана - "Катрины". В августе 2005 года в результате разгула стихии на юго-востоке США погибли более 1800 человек, более 80% территории Нового Орлеана оказалась затопленной. Своих домов своих домов лишились примерно 700 000 человек, а общий ущерб от стихийного бедствия превысил 100 млрд долларов: город фактически пришлось отстраивать заново.

Природную катастрофу дополнил и криминальный коллапс: тогда город захлестнула и настоящая волна преступности. Поскольку основные силы полиции были брошены на поисково-спасательные мероприятия, пустующие без хозяев дома были разграблены, повсеместно происходили случаи мародерства. Уровень насилия достиг небывалых высот: на 100 тысяч населения в среднем приходилось 93 убийства.

С тех пор американскими властями была реализована комплексная программа по предупреждению негативных последствий природных катаклизмов. В частности, были реконструированы и укреплены защищающие город от наводнения дамбы, прорыв которых привел к затоплениям 16 лет назад.