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28.08.2021 19:51
Рубрика: Власть

Увековечена память первого начальника ВИИЯ Николая Биязи

Текст: Михаил Фалалеев
Выпускники разных лет уникального учебного заведения - Военного института иностранных языков (ВИИЯ) - добились наконец-то увековечения памяти основателя своей альма-матер - генерал-лейтенанта Николая Николаевича Биязи. Решением городской Думы города-курорта Ессентуки генерал-лейтенанту Н.Н.Биязи присвоено (посмертно) звание "Почетный гражданин города-курорта Ессентуки". В этом городе он провел последние 20 лет жизни и был похоронен на городском кладбище.

Почему для выпускников ВИИЯ это - значимое событие?
Авиаторы-разведчики героически выполняли свою задачу вопреки неразберихе в небе и на земле

Дело в том, что этот военный вуз - не на слуху. Так же, как и его выпускники. Здесь готовят специалистов, которые, мягко говоря, не публичны - военных переводчиков, военных атташе, разведчиков и других экспертов по различным специальным, так сказать, мероприятиям и операциям. Они побывали во всех "горячих точках" планеты. Если они гибли, то, как правило, их хоронили безымянными.

С одной стороны, правильно, что о них почти не знают - разведчик становится известным только после провала. И чем меньше такой "славы", тем успешней их работа. С другой стороны - обидно: пусть хоть после смерти страна узнает о своих героях.

Один из выпускников ВИИЯ президент Российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов рассказал "РГ", как увековечивали память Николая Биязи:

- "Союз ветеранов Военного института иностранных языков" в лице председателя совета Е.Л. Логинова установил тесный контакт с родственниками прославленного генерала, которые живут в доме, построенном их предком. В течение пяти лет были получены редкие фотографии из жизни Николая Николаевича и его личные вещи, которые стали экспонатами музея ВИИЯ в Лефортово. Часть материалов войдет в книгу о Н.Н. Биязи, которая готовится к изданию Союзом ветеранов ВИИЯ. На совещании Совета Союза ветеранов ВИИЯ в 2019 году было принято решение обратиться к городским властям города Ессентуки с просьбой о присвоении звания "почетный гражданин города" Николаю Николаевичу Биязи. Было подготовлено представление с приложением документов, подтверждающих каждый факт биографии генерала. С этой целью были проведены исследования его биографии на основании архивных документов, за которыми стояли многочисленные обращения Союза ветеранов ВИИЯ в различные инстанции.

Эту честь генерал заслужил всей своей жизнью. Родился он 14.04.1893 года в Тифлисе. В Русской императорской армии - с 1914 года, награжден Георгиевским крестом. В сентябре 1918 года - в Красной Армии. Последовательно занимал должности от командира взвода до заместителя командующего войсками округа. В 1936-1938 годах Н.Н.Биязи проходил службу в должности Военного атташе при Посольстве СССР в Италии.

В период формирования ВИИЯ, в том числе и в самые трудные годы Великой Отечественной войны, был его начальником. На этой должности приложил все силы к становлению нового направления филологической науки - военное переводоведение. Написал и защитил кандидатскую диссертацию, а подготовленные под его руководством, и в дальнейшем по его системе, офицеры внесли неоценимый вклад не только в достижение Великой Победы, но и обеспечили успешное выполнение боевых задач всеми советскими контингентами в ходе их участия в войнах и вооруженных конфликтах за рубежом во второй половине XX века.

Власть Безопасность Армия

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