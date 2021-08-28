В Италии скончалась старейшая жительница Мария Олива

Старейшая жительница Италии Мария Олива умерла в возрасте 112 лет у себя дома в городке Пьяцца-Армерина на Сицилии, где прожила всю жизнь.

По данным ANSA, свой 112-й день рождения Мария отметила 16 апреля. У нее было восемь детей, из которых сегодня живы пятеро, и 58 внуков и правнуков. В 2018 году долгожительница встретилась с Папой Римским Франциском во время его пастырского визита на Сицилию.

Титул самой пожилой жительницы Италии теперь перешел к Иде Дзоккарато из северной области Венето, отпраздновавшей свой 112-й день рождения 24 мая.