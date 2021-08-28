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28.08.2021 15:24
Рубрика: В мире

В Кабуле протестуют против закрытия банков и обменных пунктов

Текст: Александр Саможнев

Несколько сотен человек вышли на улицы Кабула, чтобы выразить протест из-за закрытия банков, включая Центральный банк Афганистана (DAB), а также пунктов обмена валюты, сообщает местное агентство Khaama Press.

Фото: REUTERS
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После прихода к власти талибы (запрещены в России) объявили амнистию всем служащим. Однако сотрудники финансовых учреждений не возвращаются на рабочие места из соображений безопасности.

Протестующие требует, чтобы им выдали хотя бы часть их денежных средств, хранящихся в банках. В свою очередь, владельцы финансовых учреждений не смогут возобновить работу в прежнем режиме до тех пор, пока не откроется Центробанк. С той же проблемой сталкиваются и обменные пункты.

Почти все финансовые учреждения Афганистана остаются закрытыми в течение около двух недель. В результате этого миллионы граждан лишены доступа к своим банковским счетам, а работодатели перестали выплачивать зарплату сотрудникам.

Талибы объявили 23 августа о назначении Хаджи Мохаммада Идриса новым исполняющим обязанности главы DAB. Прежний руководитель Центробанка Аджмал Ахмади сообщил, что радикалы имеют доступ не более чем к 0,1 процента госрезервов. Значительная часть средств заморожена США. Талибы пытаются контролировать потоки капиталов и ограничить доступ к долларовым активам, чтобы избежать роста инфляции и обнищания населения.

"Банки продолжают оставаться закрытыми - без явных признаков возобновления работы, у них закончились деньги. Банковская система сейчас находится в состоянии коллапса",- цитирует Reuters советника по торговле и экономике посольства Афганистана в Лондоне Газала Гайлани.

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По его словам, многие сельские районы обходятся практически без банков. Но в городах, где зарплата государственных служащих часто перечисляется на банковские счета, закрытие финансовых учреждений приводит к трудностям в экономике, основанной в основном на наличных деньгах.

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