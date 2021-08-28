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28.08.2021 19:20
Рубрика: В мире

В Китае назвали "путем в никуда" политизацию источника пандемии

Национальная разведка США опубликовала так называемый отчет по итогам расследования происхождения COVID-19. Отчет носит сугубо политический и лживый характер, является ненаучным и ненадежным, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Более того, Вашингтон выступил с заявлением, полным клеветой и нападками на Китай, против чего мы категорически возражаем и обратились к американской стороне с серьезным представлением.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Китай неоднократно заявлял о том, что поиск источника коронавируса - сложный и научный вопрос, который может быть решен исключительно путем сотрудничества с участием ученых всего мира. Однако США вопреки научным аргументам и фактам скатились к политическим манипуляциям с использованием спецслужб. До сих пор ни одного реального доказательства не было представлено за исключением фейков и ложной информации для дискредитации и обвинения Китая. Их истинный цель - под прикрытием поиска источника вируса свалить вину на Китай и распространить политический вирус. Сам факт того, что к расследованию источника вируса была подключена служба разведки - неопровержимое доказательство политизации этого вопроса.

Выпады против Китая о якобы отсутствии прозрачности и желания сотрудничать с другими странами - очевидная ложь. Китай с самого начала уделяет большое внимание глобальной работе по поиску источника COVID-19 с научной точки зрения и принимает в ней активное участие в духе научной обоснованности, открытости и прозрачности. По приглашению китайской стороны эксперты ВОЗ дважды прибывали в Китай на исследовательскую работу. В начале текущего года на территории Китая состоялась 28-дневная инспекционная поездка с участием китайских и международных экспертов, по итогам которой опубликован совместный доклад с авторитетными, профессиональными и научными выводами, что заложило прочную основу для глобального сотрудничества по вопросу поиска источника коронавируса. КНР всегда поддерживала и поддерживает усилия к поиску источника вируса на основе научных данных, решительно выступая против попыток политизации этой темы.

В вопросе поиска происхождения коронавируса непрозрачны и безответственны - это как раз сами США, которые постоянно отказываются от сотрудничества с другими странами. Тем более, Вашингтон так и не реагировал на призывы международного сообщества к разъяснению о сомнительной деятельности биологической лаборатории в Форт-Детрике и 200 зарубежных американских биолабораторий в попытках скрыть правду и уклоняться от ответственности. Долг и ответственность США - дать миру объяснения.

Политизация проблемы происхождения коронавируса не находит поддержки и только вызывает всеобщий протест со стороны международного сообщества. Недавно более 80 стран в виде обращения к гендиректору ВОЗ или путем официального заявления и ноты выступили против политизации вопроса об источнике вируса и высказались в защиту совместного доклада Китая и ВОЗ. Более 300 политических партий, общественных организаций и аналитических центров из более чем 100 стран обнародовали заявление против политизации происхождения вируса. Свыше 25 млн пользователей интернета Китая присоединились к соавторству открытого письма с требованием проведения расследования американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик. Все это вместе взятое свидетельствует о том, что люди просто хотят узнать правду.

Как гласит древняя китайская мудрость, тот, на чьей стороне справедливость, пользуется широкой поддержкой. США следует понять, что политизация источника коронавируса - путь в никуда. Пора прекратить дурные действия в ущерб международному сотрудничеству по поиску происхождения вируса и борьбе против COVID-19, вернуться на правильный путь с приверженностью науке и международному сотрудничеству.

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай В мире США Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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