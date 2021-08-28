В Пхеньяне завершают строительство самого высокого жилого здания

В столице КНДР завершено возведение корпуса 80-этажного здания, которое должно стать самым высоким жилым объектом Страны чучхе. Строительство ведется в рамках программы по созданию жилого комплекса на 10 тысяч семей на юго-востоке Пхеньяна.

Как сообщили официальные СМИ КНДР, новый небоскреб появился в округе Садон Пхеньяна, который стал центром, где строится новый жилой комплекс. О нем лично заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Точная высота здания не сообщается, но известно, что в нем 80 этажей, хотя первоначально планировалось построить только 50. Высотка, которая станет главной визитной карточкой нового жилого микрорайона, выше 70-этажного жилого здания на улице Рёмён, появившегося в 2017 г. Хотя новое строение уступает самому высокому объекту КНДР - 105-этажной гостинице Рюгён, последняя так и не была введена в строй полностью.

Как пояснили местные СМИ, в строении есть девять лифтов, а на каждом этаже - по десять квартир. Северокорейские издания с гордостью подчеркнули, что здание возводилось сверхскоростными темпами, несмотря на изнуряющую 35-градусную жару этого лета в Корее. В среднем на строительство одного этажа уходило около 16 часов. И это при том, что на высоте рабочие не могли пользоваться техникой, а доставлять стройматериалы часто приходилось вручную.

Англоязычное издание NK News, которое специализируется на новостях из КНДР, признало, что с учётом сроков начала строительства заявленная в северокорейских СМИ скорость возведения этажей нового небоскрёба скорее всего соответствует действительности.

Вместе с тем издание напоминает, что КНДР пока так и не смогла завершить две другие ранее разрекламированные крупные стройки Северной Кореи - туристическую зону "Вонсан-Кальма" на восточном побережье и центральную клинику в Пхеньяне. Из-за пандемии коронавируса власти КНДР ввели жесткую блокаду своих границ, резко сократив торговлю с зарубежными странами. Это, а также международные санкции и стихийные бедствия негативно сказалось на экономике страны, приведя в том числе к перебоям с поставками стройматериалов, часть из которых закупалась за границей.