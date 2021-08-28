В России будут развивать колледжи-заводы

Колледжи-заводы планируют развивать в России с 2022 года в рамках образовательной программы "Профессионалитет". Сама программа будет запущена с 1 сентября следующего года, по ней будут учиться студенты организаций среднего профессионального образования. Об этом рассказал директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Виктор Неумывакин, говорится в пресс-релизе от WorldSkills Russia.

Он пояснил, что модель "колледж-завод" предполагает объединение интересов организаций среднего профессионального образования и бизнес-компаний для лучшей подготовки кадров, реализации коммерческих и корпоративных целей колледжей.

"Колледж может стать не просто субъектом хозяйственной деятельности, а площадкой-аккумулятором мастеров", - сказал Неумывакин, выступая на финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Уфе.

В пресс-релизе отмечается, что проект поддержан Министерством труда и Министерством просвещения, для его реализации потребуются изменения в законодательство. Предполагается, что образовательная организация будет принимать заказ на образовательные услуги от бизнеса, который должен будет представить четкий бизнес-план и утвердить его в региональных органах власти. Также определены регионы, где модель колледж-завод будет опробована перед тем, как ее распространят по всей стране.

По словам директора центра инициатив направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Жанны Кадылевой, колледж-завод - это некая реинкарнация советского опыта. Получается, что образовательное учреждение воспроизводит бизнес-процесс, помогает вырабатывать практические навыки, при этом создаются полноценные рабочие места для студентов, с вознаграждением за труд. "Такая модель рождает новые требования к самому колледжу не только как к образовательной организации, но и как к участнику бизнеса, поскольку вступают в действие законы экономики и конкуренции", - подчеркнула она.