В США отменили доставку груза на МКС из-за погодных условий

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС), отменен из-за погодных условий, сообщила компания SpaceX в Twitter.

Standing down from today’s launch due to weather; next launch opportunity is Sunday, August 29 at 3:14 a.m. ET — SpaceX (@SpaceX) August 28, 2021

Старт космического корабля по пополнению запасов на МКС был запланирован на 03:37 по местному времени с площадки на мысе Канаверал в штате Флорида. Следующая попытка запуска ожидается 29 августа в 03:14.

Аппарат должен доставить на МКС оборудование для проведения научных экспериментов, в том числе приборы, которые могут выявлять проблемы со зрением, а также разнообразные полезные материалы, среди которых бетон, композиты и вещества, способные защищать от воздействия радиации.

Предыдущий запуск грузового корабля Dragon к МКС с космодрома на мысе Канаверал состоялся 3 июня, передает ТАСС.