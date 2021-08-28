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28.08.2021 10:43
Рубрика: Власть

Володин назвал важные законы сентября

Текст: Дмитрий Гончарук

Выплата больничных на детей до семи лет и "гаражная амнистия" - важнейшие законы, которые вступают в силу в сентябре, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Первый: больничные на детей до семи лет включительно. Выплаты по ним будут составлять 100% среднего заработка независимо от стажа. Это последовательный шаг по поддержке семей с детьми", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что помощь семьям, защита материнства, отцовства и детства - один из приоритетов работы Госдумы.

Второй закон, который выделил спикер - о "гаражной амнистии". Он напомнил, что большое количество гаражей построено давно, некоторые - еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены.

"По этой причине не могут проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили. Это справедливое решение. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи", - отметил Вячеслав Володин.

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