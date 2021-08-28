Врач объяснила, почему лучше вакцинироваться, а не переболеть

Иммунитет после перенесенного коронавируса сильнее, но лучше не болеть вообще, заявила главный внештатный терапевт России Оксана Драпкина.

По ее словам, живой вирус может вызвать различные осложнения в организме, в том числе - необратимые.

"Живой вирус - это всегда риск", - сказала она в в эфире канала "Россия 24".

Драпкина пояснила, что с вакциной в организм вводится только часть вируса - S-белок. Доказано, что именно он меньше всего мутирует, по нему организм и учится определять своего "врага". У переболевших антитела вырабатываются на весь вирус. Именно поэтому иммунитет после перенесенного коронавируса сильнее, он более напряженный и лучше защищает от повторного заражения​​​.

При этом вакцинация, хотя и не защищает на 100% от заражения, но исключает тяжелое протекание коронавируса у тех, кто все-таки заболел. "После прививки болеет совсем небольшое число граждан и всегда в легкой форме", - подытожила Драпкина.