Врач рассказал об основных осложнениях после COVID-19

Нарушения деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем чаще всего являются осложнениями, встречающимися после коронавируса, однако есть множество других осложнений без явных симптомов, которые можно выявить при углубленном обследовании в павильонах "Здоровая Москва", сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он добавил, что о проблемах говорит наличие одышки, кашель, боль в груди и тахикардия. Если наблюдаются такие симптомы, нужно не медлить с обследованием.

"Коронавирусная инфекция - очень опасное заболевание. Даже если человек перенес его в легкой или в средней тяжести форме, позже могут наблюдаться осложнения, в том числе серьезные", - пояснил врач.

Для всех, кто перенес коронавирусную инфекцию, будут доступны 5 дополнительных исследований. Это спирометрия, анализ крови на 33 показателя, тест с 6-минутной ходьбой, определение концентрации Д-димера в крови и рентгенография ОГК, которая выполняется в поликлинике, сказал Тяжельников.

Как объяснили в ВОЗ, новые штаммы COVID-19 пока не представляют опасности для детей. Они имеют больше рисков заразиться в связи с ослаблением введенных ранее ограничений.